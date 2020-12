Rüütlid meie seas: tallinlanna otsib Facebookis heategijat, kellega tema teed vaid viivuks ristusid

Lepasoo sõnul oli olukord üsna meeleolukas. Tal oli korv ühes käes, maiustusi nõudev laps teises ja enne kui ta arugi sai, oli maskis rüütel viipemakse abil oma heateo sooritanud ning siis justkui õhku haihtunud.

Kogu loole lisab põnevust seegi, et sündmusel oli ka tunnistaja, kes oma tähelepanekut sama postituse all jagas: "Mina olin just teie taga ja olen selle ime tunnistajaks. Kirjutasin ka oma Facebooki lehel sellest, et imesid juhtub. See liigutas mind väga."

Avaldame üleskutse postitaja loal.

Armsad Uue Maailma inimesed! Tahaksin jagada teise advendi imet, mis leidis aset täna õhtul Tüdrukute poes. Arvasite, et džentelmenid on maa pealt kadunud? Tänane lugu näitab, et veel mitte.

Kallis heategija, kui juhtud seda postitust lugema, siis palun kirjuta mulle privaatsõnum, mul on sulle tänutäheks kingitus.

Kassas avastasin, et võtsin kaasa ainult 20 eurot sularaha ja nägin, et arve on seda ületamas, kuna kuhjasin väsinud peaga veidi liiga palju kraami kokku. Ütlesin kassiirile kohe, et kui ostud lähevad maksma üle 20 euro, siis jätan mõned emotsionaalsed ostud (nt riisipiim) täna korvi, mis seal ikka.

Hakkasingi juba oma ostude eest maksma, kui meesterahvas enne mind ütles kassiirile: "Ah, pange talle kõik need ka juurde. Jah, ma tasun kõik ise."

Arve oli umbes 25 eurot. Mees lippas kiirelt minema, olin üsna nõutu, jõudsin vaevu läbi maski "aitäh" öelda, aga olin muidugi äärmiselt rõõmus ja liigutatud sellisest žestist.

Heategija tundemärgid: roheline jope, vist sinakas müts, pikkust umbes 1,9 meetrit, suured sinised silmad.

Hea hing, palun võta minuga ühendust, kui märkad seda postitust. Ma tahaksin sind tänada - mul on sulle üks kingitus! Ja kui me ei kohtu, siis tulgu see hea sulle tuhat korda tagasi tagasi.

