Restoran kavatseb vana-aasta õhtul koroonapositiivseid rõõmustada

Kohe on saabumas vana-aasta õhtu, mil enamik inimesi soovib olla koos lähedastega. Terved inimesed väikestes seltskondades saavad seda isegi teha, aga haiged mitte. Kui oled COVID-19 positiivne, pole sul võimalust seda õhtut seltskonnas veeta. Juhul kui pole just grupeeringut "koroonahaiged ühinege".

Paljud algatused toetavad meditsiinitöötajaid ja teisi eesrindel olevaid töötajaid. Kuid on veel ju ka haiged, kes on ühiskonnast täiesti eraldatud. See on emotsionaalselt väga raske, eriti pühade ajal.

Tallinna uus Prantsuse restoran Brasserie 11 kutsub üles kõiki Harjumaa COVID-19 positiivseid, kes on sunnitud veetma vana-aasta õhtu üksi, endast märku andma. Lisaks headele soovidele, saadab Brasserie 11 neile kodu ukse taha midagi magusat, et tuju veidike tõsta ja teada anda, et nad on ühiskonnale tähtsad ja neid ei ole unustatud.

Koroonapositiivsed üksikud inimesed Harjumaalt, andke endast või oma sõbrast märku Facebookis või Instgramis hiljemalt 29.12!

