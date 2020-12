Rändur küsis teel kohatud inimestelt küsimust, mis on kui aken inimese hinge

"See dokumentaalprojekt on lõputu. Ma arvan, et maailmas on seitse ja pool miljardit lugu. Usun kogu hingest, et kõigil on oma lugu. Ja mitte lihtsalt huvitav, vaid selline, mis on väärt Oscarit."

Ta lisab: "Kõige olulisem õppetund on see, et kõige õnnelikumatel inimestel, keda kohtasin, ei ole olnud kõige õnnelikumad elud." See on julgustav meeldetuletus neile, kes praegustel pretsedenditutel aegadel väljakutsetega silmitsi seisavad.

"Väga lihtne on jääda kinni kõigesse sellesse, mis maailmas toimub. Kuid lõpuks on maailm nagunii meie õlgade jaoks liiga raske. See raskus ei ole meie kanda. Need probleemid on olulised, kuid head asjad, mis maailmas juhtuvad, kaaluvad halva üle. Maailm on kaunis paik."