Ramsese lugu: tänavakassist ja turvakodu kiusamisohvrist sai hell perepea

Lele ja Argo jäid raske haiguse tagajärjel ilma oma kass Ennust, kes sai päästetud sõbranna aia põõsast ning oli seejärel pereliige pea 16 aastat. "Algselt metsikust põõsalõvina paistvast kassist sai armastav ja kaitsev pereliige. Ta paneb meie südamed soojusest kumama veel tänaseni," räägib Lele.

"Mingil hetkel jõudsime otsusele, et oleme valmis pakkuma kodu, hellust, armastust ja kannatlikkust uuele keerulise saatusega hingekesele, kelle süda karjub tänaval või varjupaigas abi järele," selgitab naine.

"Peale Ennu lahkumist teisele poole vikerkaaresilda olime nädalaid kui hallis paksus udus. Kurbus laastas maad. Kuid siis, 23. märtsil viskas kõikvõimas Facebook meile ette Ramsese pildi, mille juures oli kirjas, et Ramses vajab väga kodu, kuna teda kiusatakse," räägib Lele.

See tekitas murtud südametega peres äratundmise. Keegi on vähemalt sama õnnetu kui nemad. "Sellel hetkel oli otsus Ramsese osas tehtud - me ühendame temaga oma õnnetud tunded ja pöörame need hoopis helgeks armastuseks ja üksteise toetuseks," meenutab Lele, kuidas perekonna päästeretk hädas Ramsese poole algas.

Peagi selgus, et Ramses ei ole sugugi tavaline kass. Tegemist on mitmekülgse isikuga, kes peidab endas kiisupoega, hella tiigrit ja perepead. Märkimata ei saa jätta Ramsese peeneid lauakombeid ja etiketi tundmist. "Hoolimata endisest tänavakassi staatusest teab viisakas Ramses täpselt, kuhu oma küüsi teritada tohi. Ta ei näppa iialgi laua pealt hõrgutisi. Oma toidukausi sööb ta alati puhtaks ja pakutava osas ei pirtsuta," on Lele rahul ja lisab: "Ta hoiab ka silma peal, et kõik pereliikmed, sealhulgas kaks koera, läheksid õigeaegselt tuttu. Hommikuti tuleb pehme karvapall äratama vaikse kurr-nurr-murr helinaga. Ramses on meie pere liimituub, kes täpselt vajalikul momendil meid kokku liidab. Me ei oleks osanud paremast kassist unistadagi."

"Tahame südamest tänada kõiki inimesi, kes armastavad loomi, nende eest võitlevad, neid hoiavad, päästavad ja kodu pakuvad. Eriliselt täname aga Kasside Turvakodu, tänu kellele me Ramsese oma ellu saime," ütleb Lele.