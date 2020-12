Õnn ilma alkoholi ja joogata: just selline on kordaläinud elu valem delfiinide näitel

Vastuseks on kohanemisvõime. Parimate ellujäämine ei tähenda, et see õnnestuks kõige tugevamatel ja kiirematel, vaid neil, kes keskkonnaga kohaneda suudavad. Seda tõestavad nii bakterid, taimed kui ka loomad. Ja mitte ainult, ka ettevõtted, organisatsioonid, valitsused ja impeeriumid.

Just kohanemisvõimest oleneb, kes sureb välja ja kes annab elu edasi. Näiteks suudavad bakterid kohaneda kõige võimsamate antibiootikumidega, mille inimesed leiutanud on.

Netflix oli algselt ettevõte, mis inimestele posti teel DVD-sid laenutas, kuid kohandus online formaadiga. Ilmselt ei vaja nende tänane edulugu tutvustamist. Vahest mäletavad mõned veel aga Blockbustersit, kes ei suutnud kohaneda ja ajaga kaasas käia, seda hoolimata oma tollasest liidrpositsioonist turul.

Üks pikemaid uuringuid, mis on inimarengule keskendunud, vältas 70 aastat. Uuriti kõike, näiteks välimust, IQ-d, jõukust. Kõige olulisem õppetund? Oskus teha sidrunist sidrunijooki ehk limonaadi. Dr Kang soovitab vaadata oma elule tagasi ja mõelda, kuidas me oleme kohanenud uue töökoha, suhte või ka näiteks vananemisega.

Delfiinidel on see, mida paljud inimesed ihaldavad: intelligentsus ja kõrge IQ. Neil on elav seltsielu, milleks nad ei vaja alkoholi. Nad on kaastundlikud, kuid ei tee joogat. Kuidas teevad seda loomad, kes elavad nii võistluslikus keskkonnas, kus nad peavad toitu jahtima ja ennast haide eest peitma? Nad ei tee kompromisse elementaarsete vajaduste osas. Näiteks magades vahetavad delfiinid erinevaid aju pooli, et nad ei upuks ja hoiavad ühe silma lahti, et nad hai saagiks ei langeks. Erinevalt delfiinidest ei tegele inimesed piisavalt enda elementaarsete vajaduste eest hoolitsemisega. Kuid peale magamise on teisigi baasvajadusi.

Vabalt mängimine

Delfiinid armastavad mängida. Muretu mäng on selline, kus ei ole reegleid ja saab kasutada piiritut kujutlusvõimet, mitte nagu tänapäeval, kus mängud ei ole enam kuigi vabad, vaid täis reegleid ja piiranguid. Vabalt mängimine laseb meil tunda ennast mugavalt isegi siis, kui me ei tea, milline on lõpptulemus. Selline muretus lubab meil võtta elus riske. Reeglitest ja piirangutest koosneva mängu puhul võime aga tunda ärevust, sest me teame, milline peaks olema lõpptulemus.