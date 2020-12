Naine, kes oskab elada: Annely Rebane räägib inimeste lahkusest kriisiajal, talisuplemisest ja sellest, kust leida elu ilu

Annely on hingelt kirglik maailmaavastaja. Kes arvab, et sellises inimeses tekitavad reisipiirangud stressi, see eksib. Ainult igaval inimesel on igav ja Annely kindlasti nende hulka ei kuulu. Ka sõbrannad ütlevad sageli, et see naine oskab elada. Ta ise peab ennast naiivseks, kuna ei märkagi kaost enda ümber. Kui mõni lennukas mõte tuleb, teeb ta selle teoks ja just nii ongi elu päris mõnus elada.

Sel aastal sai selliseks väljakutseks talisuplus, mida ta teiste eeskujul harrastama hakkas, kuigi enamasti trendidega kaasa ei lähe. "Tegin sügisel oma traditsioonilist jalutustiiru ja mul hakkas palav. Koorisin end paljaks ja läksin ujuma. Polnud rätikut, head plaani ega midagi. Oi, kui hea see oli!" meenutab Annely proosalist algust, pärast mida hakkaski ta ujumas käima, nii veel detsembriski. Märkimist väärib seegi, et selle ujumiseni ei jõua ta kunagi planeeritult, kui rätiku ja trikoo kaasa võtab, vaid alati spontaanselt, kui see plaanis pole.

Eelmisel kevadel keelitasid sõbrad Annelyt, et ta Veneetsiasse ei läheks. Mõistagi ei võtnud isepäine naine neid kuulda. "See oli kogemus. Veneetsia uputusaegses vaikuses, inimeste positiivsus, pererestoranid, vahetu suhtlus kohalikega," meenutab Annely.

Ehedate kogemuste nimel tõmbavad teda sihtkohtadena ka võrdlemisi ebaturvaline Krimm ja Kuuba. Barcelonas on ta korduvalt taskuvaraste ohvriks langenud. Annely tunnistab, et vahel lausa imestab, et kuidas ta veel pärast kõiki neid hulljulguseid elus on, aga tulemuseks on hoopis palju erinevaid sõpru üle maailma. Samuti on ta tihti leidnud kordades rohkem ilu ja väärtust vaesusest kui ülereguleeritud standarditest ja sillerdavast luksusest.