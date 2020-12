Mitmekordne vanaisa ja Toidupanga vabatahtlik Heiki Enok: andmisrõõm on mulle alati meelepärane olnud

"Mõned aastad tagasi siirdus ettevõtja teatepulk järglastele ja tekkis ajaressurss ka enesele sisse vaatamiseks. Andmisrõõm on mulle alati meelepärane olnud ja olen seda ka võimaluste piires teinud," ütleb Enok.

"Nüüdsel eluperioodil leidsin sisekaemuse tulemusena põhjuse veidi laiemalt uurida, kus saaksin abiks olla. Kui vaatasin ringi, et leida sobiv väljund, jäi pilk Toidupangale. Kohtusime, et arutada vastastikuselt sobiva tegutsemisvõimaluse üle, mille ka koos leidsime," räägib heategija.

Möödunud aastal annetasid neli ettevõtet (Alexela AS, Eesti Gaas AS, Biometaan OÜ ja Rohegaas OÜ Toidupangale) uue rohegaasiga sõitva Mercedes Benz Sprinter NGT sügavkülmaauto. Nelja ettevõtte ühisprojekti vedas Enok, kes ise Rohegaasi esindas. Tänu sellele aidatakse päästa kaubanduses äraviskamisele määratud toitu, aidatakse puuduses elavaid inimesi ja säästetakse keskkonda. Nimelt on heategevus- ja abiorganisatsioonidel õigus sügavkülmutada mõningaid toiduaineid, mille "kõlblik kuni" on lõppemas, et need järgmise kahe kuu jooksul abivajajatele anda.

"Ka mina sõidan selle autoga regulaarselt mööda Eestimaad ja viin toidupankadele pealinnas kogutud toiduaineid, mida napib kaugemal. Julgen öelda, et sõites ja mõtiskledes, mida parasjagu teen, on tunne päris hea," kinnitab Enok seda, mida me andmisrõõmu kohta kuulnud oleme.

Toidupanga tegevuse toetamiseks on mitu võimalust, mille seast saab iga heategija valida endale meelepäraseima.

