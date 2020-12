Meditsiinitöötaja: praegusel raskel perioodil on sellised kolleegid suureks väärtuseks

"Kaitsmaks ennast ja teisi, pöörame suuremat tähelepanu kaitsevarustuse kasutamisele, et niimoodi viiruse levikut tõkestada," ütleb Karell Kiirabi töötaja.

"Kõige suuremad motivaatorid sellel raskel ajal on kolleegid. Nende positiivsus ja humoorimeel teevad iga vahetuse nauditavaks. Rõõm on tulla hommikul tööle, kui tead, et su ümber on innustavad ja positiivsed inimesed, kes panevad silma särama ka teistel. Praegusel raskel perioodil on sellised kolleegid suureks väärtuseks," on meditsiinitöötaja tänulik.

Uuelt aastalt ootab ta edukust tööl, koolis ja praktikal. "Loodan, et lähedased on terved ja ma ise ka. Ootan sooja suve ja mõnusat puhkust.

Soovin inimestele kannatlikku meelt ja ühtehoidmist, seda muidugi distantsilt, et tavapärane olukord taastuks võimalikult kiiresti," soovib Lill.

