Loe, mis kannustab ettevõtteid heategevusse panustama ka rasketel aegadel!

Töötajate kaasamine annetamisega seotud otsustesse tekitab firmas ühtsustunde

„Nets Estonia AS on osa Eesti majandusest ja me tegutseme selle nimel, et riigi rahaline infrastruktuur toimiks tõrgeteta. Näeme kui oluline on, et kõigil ühiskonnaliikmetel läheks hästi, et riik toimiks ja selle kodanikel oleks turvaline siin elada,“ lausus Nets Estonia finantsjuht Piret Türk.

Piret Türgi sõnul on Nets Estonias juba aastaid toimunud ettepanekute kogumine töötajatelt, millist mittetulundusühingut keegi soovib toetada. „Saadud ettepanekute alusel otsustab juhatus annetuste suuruse eelarves ette nähtud ulatuses. Käesolev aasta jättis oma jälje ka heategevuseks ette nähtud summadele, need on oluliselt väiksemad kui eelnenud aastatel, kuid soovisime ikka panustada. Meie töötajad on annetustega hästi kursis, sest algatused tulevad nende poolt ja korraldus annetuste maksmiseks koos summade äranäitamisega on avalik dokument.“

„Nets Estonia on oma annetused teinud lastele ja noortele suunatud mittetulundusühingute toetamiseks, olgu need siis haiglate juures tegutsevad või hoopis noorte sportimist toetavad mittetulundusühingud,“ rääkis Piret Türk.“ Samuti oleme toetanud erivajadustega inimestele teenuseid pakkuvaid mittetulundusühinguid. Oma äripartnereid me annetustest ei ole teavitanud, küll aga panevad paljud annetuse saajad oma koduleheküljele annetajate andmed või saadavad tänukirja, mille me koosolekuteruumi kõigile nähtavalt üles riputame.“

Heategevuse rahvusvaheline haare

Pikki aastaid on Tallinna Lastehaigla patsientide toetamisel oma õla alla pannud Eesti Abistamiskomitee USA-s, kelle eesmärgiks ongi toetada puudustkannatavaid kaasmaalasi USA-s ja Eestis ning hoida ja edendada Eesti kultuuri ja kultuuripärandit USA-s, toetades erinevaid mittetulundusühinguid ja organisatsioone. „Korraldame kord aastas, jõulude eel USA eestlaskonna seas nii posti teel kui interneti kaudu korjanduse, et koguda raha paljude oluliste organisatsioonide ja tegevuste toetamiseks,“ kõneles Abistamiskomitee president Toomas Kilm.