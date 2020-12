Loe, millised on sel aastal laste jõulusoovid! Jaga enda soove ja võida Valgusfestival Võlumaa perepilet

Sellel aastal on kõige populaarsemateks kingisoovideks juhtmevabad kõrvaklapid, nutikell, tahvelarvuti, Elsa nukk koos kõikvõimalike kostüümidega ja lego.

Mitte kõik lapsed ei soovi aga asju. Uueks pereliikmeks oodatakse ka koera. Muu hulgas on lapsed avaldanud jõuluvanale soovi pühade ajal metsa prügist koristama minna ning loomade varjupaika süüa ja mänguasju viima.

Valgusfestival Võlumaa jõuluvana residentsis saavad lapsed jõuluvanaga kohtuda igal nädalal neljapäevast pühapäevani kella 16-22 vahel. Soojustatud telgis saab vaadata akrobaatide, žonglööride ja tsirkuseartistide numbreid ning pehmetel heintel või diivanil istuda.

Lauluväljakule on ehitatud muinasjutulised fantaasiamaad, kust leiab laternatänavad, linnu- ja loomariigi valgusfiguuride ansamblid ning toretsevad lossid. Jõulumeeleolu aitavad luua Tivoli lõbustuspark, jõuluturg, tänavatoidu allee. Samuti saab sõita hobukaarikuga.

Eritellimusel valmistatud valgusfiguuride grupid on kuni kaheksa meetrit kõrged. Ekspositsiooni figuurid on loodud teraskarkassidele, mille peale on tõmmatud siid ning see erivalgustusega illumineeritud. Võlumaal saab näha müstilisi üleelusuuruses taimi, linde ja loomi. Kollektsioon sisaldab muu hulgas ka jääkaru- ja pandamaad ning hiina kalendri sodiaagimärkide alleed.

