LIIGUTAV VIDEO | Elron saatis 600 heade inimeste soovidega jõulukaarti neile, kes pühade ajal üksi on

"Üle maailma räägitakse üksilduse epideemiast, mis sel aastal koroonapandeemia valguses on eriti aktuaalne probleem. Ka Eestis on üle 100 000 üksi elava eaka. Lisaks on tuhandeid inimesi, kes on jäänud lähedasteta või kes on sel aastal pühade ajal üksi koroonapiirangute tõttu – nii kodudes, hooldekodudes kui ka haiglates. Üks võimalus pühade ajal üksindust leevendada, on märgata neid inimesi ning soovida neile head," selgitas Elroni turundus- ja kommunikatsioonijuht Mariis Adamberg.

Ta lisas, et nädala jooksul laekus Elroni heateo postkasti sadu jõulutervitusi nii 97-aastasele Maimule, kes elus esimest korda veedab jõule täitsa üksi kui ka hooldekodudes olevatele vanuritele ja ka paljudele kaasmaalastele, kelle lähedased ei saa sel aastal külla minna.

"Kui Elroni rongid hoiavad igapäevaselt ühendust erinevate paikadega üle Eesti, siis selle aasta jõuludel, mil sotsiaalsed kontaktid on raskendatud, aitame viia häid soove nendeni, kes on üksikud, hoides seeläbi inimesi üle Eesti," põhjendas Adamberg.

Südamlikke jõulusoove laekus nii Eestist kui välisriikidest, sealhulgas saatsid jõulusalme lasteaiad, põhikooli õpilased kui ka inimesed, kes nentisid, et ka nende pühad on sel aastal üksikud.

Adamberg lisas, et 600 jõulukaarti jõuab ühtekokku 20 hooldekodusse, aga ka üksi elavate inimesteni nii Harju-, Tartu-, Võru-, Jõgeva-, Viljandi-, Valga-, Pärnu-, Ida-ja Lääne-Virumaal, kellest on teada andnud nii hoolekandeasutused kui ka naabruskonnas elavad inimesed.