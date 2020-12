KUULA I Pamela Maran räägib, mida ta õppis vanaisadelt ja vanaemadelt andestamise, leppimise, armastuse ning õnneliku elu kohta

Maran soovib, et oleks üles tähendanud oma kadunud vanaema mälestused Siberist tagasitulekust nagu ka tema lihapirukate retseptid, siis kui selleks veel võimalus oli. See ajendas teda kirjutama üles teiste vanaemade ja vanaisade lugusid, mis meile paarikümne aasta pärast muidu enam kättesaadavad poleks.

Valu ja kaotus on elu lahutamatud osad. Kuid sellised kogemused viivad ka sügavama mõistmise ja avardumiseni.

Miks inimene valib ka kõige lootusetumas olukorras elu? Kust leida andestamise jõud? Mis on suurim takistus teel vanaisani? Kas parem on olla üksi või koos? Mis on see joon, mis ühendab õnnelikke inimesi? Kuidas on võimalik, et kirjeldamatu valu ja koleduste kiuste võidab lõpuks siiski inimlikkus, armastus ja valgus? Nendele küsimustele leidsime saates võimalikud vastused.