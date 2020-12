KLÕPS | Kristel Aaslaid kutsub üles vanavanemaid meeles pidama: võtame aega enda jaoks

"Helistasin vanaemale ja rääkisime veidi juttu. Küsisin talt, et mida ta oma nooremale minale ütleks - ta mõtles veidi, arvas esiti, et tagasivaadates on kõik läinud nii nagu minema pidi. Aga, et tööd sai liiga palju tehtud. Soovitas, et ei pea nii palju. Et ei tasu ennast läbi põletada. Arvan, et see kehtib igas asjas. Võtame aega enda jaoks," kirjutas Kristel Aaslaid Instagramis.

Siis kutsus Aaslaid kõiki oma vanavanematelt elutarkust küsima. "Helista vanavanematele, küsi neilt, milliseid tarkuseteri tahaksid nad noortega jagada. Pane nende mõtteterad kirja paberile, tahvlile või muule pinnale, tee sellega koos endast pilti ja jaga seda sotsiaalmeedias ka teistega. Esita sama väljakutse ka kolmele sõbrale. Peame sel keerulisel ajal oma vanavanemaid meeles ja ärgitame neid oma elutarkusi noortega jagama," lisas Aaslaid.