Kliinik 32 toetab kriisist pihta saanud vabakutselisi kultuuritegijaid 10 000 euroga

"Meie saime olla lahti, samal ajal kui nende tegevus on pandud kinni või on piiratud olulisel määral," ütles Kliinik 32 peaarst dr. Lauri Vahtra.

"Arstidena me teame, mida see ühele sektorile kaasa toob - kannatajateks on suure tõenäosusega nii ühiskond kui ka eriala professionaalsus. Me olime ja oleme saanud oma patsientide jaoks olla avatud ning seetõttu otsustasime kliiniku omanike ringis osa oma väärtust jagada heategevuseks, vaadates veidi kaugemale tavapärastest annetamisvõimalustest," ütles dr. Vahtra.

Kliinik 32 tegi 10 000 euro suuruse sihtotstarbelise annetuse tänavu loodud Kultuuripartnerluse SA kontole, mis on läbi aasta vabakutselisi kultuuritegijaid toetanud.

Sihtasutuse juhataja Meelis Kubitsa sõnul teeb Kliinik 32 annetus eriliseks asjaolu, et see ei tulnud mitte küsimise peale, vaid ettevõtte omanikud ise olid läbi mõelnud, miks ja kelle jaoks annetus tehakse ning võtsid kontakti. Arstide poolt öeldu "meie saime olla lahti, kui nende tegevus pandi kinni" võtab kogu lõppeva aasta olemuslikult kokku.

Kultuuripartnerluse SA oma esimesel tegevusaastal kaasanud 87 000 eurot, millest valdav osa on läinud vabakutseliste loojate toetuseks, honoraride ja stipendiumite näol ning online kontserttegevuse professionaalseks korralduseks. "See ei olnud päris see, milleks sihtasutus tänavu veebruaris loodi, kuid kuna meil võimalus oli, siis otsustasime strateegilised plaanid edasi lükata ja reageerida operatiivselt just vabakutseliste tegijate toetuseks," sõnas Kubits.

Vabakutseliste kultuuriinimeste toetuseks märkimisväärse annetuse teinud Kliinik 32 on keerulisematele erioskusi vajavatele ravijuhtumitele spetsialiseerunud hambaravikliinik, kuhu kuuluvad arstid kõikidest hambaravi valdkondadest. Parema tulemuse saavutamise nimel tehakse omavahel tihedat koostööd, et leida igale patsiendile sobivaim ravilahendus. Kliiniku eesmärk patsientide naeratuse taga on tõsta läbi eduka ravi patsientide enesehinnangut ja pikendades täisväärtuslikult elatud elu.

Tänavu veebruaris asutatud Kultuuripartnerluse Sihtasutuse eesmärk on võimaluste otsimine ja keskkonna kujundamine erainitsiatiivi täiendavaks kaasamiseks kultuuri rahastamisel avalikes huvides. Lisaks honoraridele ja stipendiumitele asutas sihtasutus koos FunTime produktsioonimeeskonnaga online keskkonna benedict.television.ee, mis on olnud paljudele esinejatele täiendavaks väljundiks olukorras, kus saalid on olnud suletud või külastajate arv neis piiratud.