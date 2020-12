Kiirabitöötaja: igaüks meist saab olla kangelane järgides lihtsamaid reegleid

"Liigutamise ajal on kaitsekombinesooni sisetemperatuur sama nagu oleksid aurusaunas, prillid kipuvad uduseks minema, kirjeldab Gundarova.

"Inimesed on hirmul ja ärevil, seega sageli kutsutakse kiirabi, et saada nõustamist, mida teha näiteks kõrgenenud palaviku korral. Hetkel on talvine aeg, liikumas on erinevad viirused ja igal inimesel võivad tekkida viirustunnused. Väga palju on inimesi, kes kohe kahtlustavad endal koroonaviirust, kuid iga köha ja nohu ei ole COVID-19," selgitab ta.

Gundarova saab praegusel ajal jõudu oma kolleegidelt, kes igapäevaselt samuti rasket tööd teevad. "Nad annavad keerulisel ajal turvatunnnet ja jagavad positiivseid emotsioone. Meeskonna kokkuhoidmine on eriti oluline, sest see annab meile igapäevatöös jõudu vastu pidada. Seda tööd saab teha meeskonna toel ja patsientide tänusõnade jõul," ütleb naine.

"Igaüks meist saab olla kangelane järgides lihtsamaid reegleid. Kanna maski, pese käsi, hoia distantsi, ära mine haigena tööle, kooli ega seltskonda. Need on kõige lihtsamad tegevused, millega hoiame ära viiruse edasikandmise ja selle leviku vähenemise. Mida vähem viirus levib, seda vähem on meil tulevikus vaja seda ohjeldada. Kallis Eesti rahvas, kõik koos saame viirusest võitu!" kutsub ta inimesi üles vastutustundlikule käitumisele.

