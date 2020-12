Kiirabitöötaja igapäev: hauduv nägu maski all on pidevalt põletikuline, kuid mind motiveerib mu pere toetus

"Koroonapositiivsete inimeste teenindamisel kanname kaitsekombinesooni, respiratoorit, mütsi, visiiri, kahte paari kindaid ja jalatsikatteid ehk bahille. Pärast koroonapositiivsete inimeste teenindamist on vajalik kiirabiauto, saastunud tarvikute ja aparatuuri desinfitseerimine. Seda teostab kiirabibrigaad vahetult peale väljakutset. Kiirabitöötajad peavad hoolikalt seljast ära võtma saastunud isikukaitsevahendid, et mitte ennast kahjustada. Siis peab kiirabiauto tuulduma 15-30 minutit, pärast mida on brigaad uuesti valmis kutset teenindama. Sellega seoses võib pikeneda kiirabi ooteaeg," kirjeldab Pavlova tavalist tööpäeva.

Igapäevane maskide ja kinnaste kandmine ning desinfitseerimine ärritavad ja kuivatavad nahka. "Hauduv nägu maski all on pidevalt põletikuline," kirjeldab Pavlova. "Omavahel suhtleme maskides, kuna kunagi ei tea, kes võib olla nakkusallikaks," lisab ta.

Pavlova möönab, et igapäevane töö on stressirohke, kuid meditsiinitöötajad on koolitatud stressirohkeid olukordi taluma. See aga ei tähenda nagu neil viirusehirmu poleks. "Mind motiveerib ja innustab eelkõige mu pere," on Pavlova tänulik koduse toetuse eest.

"Soovin kõikidele Eesti inimestele positiivset mõtlemist ja usku, et kõik koos tuleme sellest kriisist välja. Loodan, et peagi saame uuesti elada normaalset elu ilma piiranguteta. Reisida soojale maale, käia oma vanavanematel külas ja veeta aega oma sõpradega. Soovin kõigile tugevat tervist!"