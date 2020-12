Kas ja kellele läheb Eestis loomade heaolu korda?

Loomasõbralik Eesti maailma kontekstis

Loomuse kommunikatsioonijuht Annaliisa Post möönab, et sarnaselt suurele osale muust maailmast pole meilgi siin põhjust üleliigseks optimismiks. "Kui rääkida loomade heaolust, siis on see tegelikult väga keeruline valdkond ning heaolu ei saagi tagada, kui loomad pole oma loomulikus elukeskkonnas. Näiteks metsloom metsas. Kui me juba räägime farmidest, meelelahutusest ja loomade ära kasutamisest, siis on loomade vabadus piiratud ning nende üle otsustab inimene, mitte loom ise. Enamasti lõpeb looma elu tapmise, mitte loomuliku surmaga."

See aga ei tähenda nagu võiks oma empaatilise südame nurka visata. "Kogu maailm on teel loomasõbralikuma ühiskonna suunas, nii ka Eesti. Karusloomafarmide osas liigume järjest lähemale sellele, et ükski loom ei peaks piinlema ning elama ebaõiglaselt lühikest ja piinarikast elu."

Kuigi paljud riigid on keelu juba vastu võtnud, siis peab arvestama, et tegemist on pika tööga. "Me liigume õiges suunas ja oleme praegu karusloomafarmide keelustamisele lähemal kui kunagi varem," on Post lootusrikas. Ajalugu kinnitab, et sarnane võit on juba koju toodud. Metsloomade tsirkustes kasutamise keelustamisega 2017. aastal sai Eestist eeskuju paljudele teistele riikidele.

Ei karusnahale!

"Meie jaoks algas suvi suurepäraselt, sest juuni keskel algatasid kakskümmend kolm riigikogu liiget karusloomafarmide keelustamise eelnõu. Nüüdseks on eelnõu läbinud riigikogus esimese lugemise ning oleme karusloomafarmide keelustamisele lähemal kui kunagi varem," rõõmustab Post.

Töö karusloomafarmide keelustamiseks algas 2014. aastal ja oli Loomuse jaoks ka selle aasta fookuses. Teist aastat on tehtud kampaaniat #loomadesilmis, kus Eesti suunamudijad vaatasid videot karusloomafarmide õudustest ja kirjeldasid kaamera ees oma vahetuid emotsioone. Videod tekitasid just selliseid reaktsioone nagu võiks eeldada, et nad südamega inimeses tekitavad. On loomulik, et enamik meist ei taha vaadata asju, mis panevad meid halvasti tundma. Võiks eeldada, et me siis ka ei panusta nendesse. Veel enam, aitaksime neid maailmast kaotada.