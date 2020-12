KARINI JA MAILA LUGU | Teisele inimesele silmade eest olemine toob rõõmu mõlemale

Karin on saatuse tahtel jäänud ilma nii oma jalgadest kui ka nägemisest. Ta näeb ühest silmast 10%. Samas saab naine abistajate toel kenasti hakkama. Maila Maisväli on aktiivne kolme lapse vanaema, kes töötab Tartu Ülikooli Kliinikumi intensiivravi osakonnas.

Kokku said kaks naist sotsiaalmeedia vahendusel tänu kodanikualgatusele, mis ennast ka Jooksusilmadeks kutsub. Kiirkõndimist harrastav Maila nägi, et on inimesi, kes samuti liikuda sooviksid, kuid kellel see nägemispuude tõttu võimalik pole. "Kuna ma nagunii kiirkõndi harrastan, siis mõtlesin kohe, et miks mitte võtta keegi veel kampa," ütleb positiivsusest pakatav Maila.

Kohtumised on spontaansed, kuid järjepidevad. "Helistame aeg-ajalt, kui pole kohtunud ja küsime lihtsalt, et kuidas läheb," räägib Maila. Vahel kohtutakse isegi kolm korda nädalas, teinekord võetakse punti ka Maila lapselaps, kes vankris lõunauinakut teeb. "Meil on suurepärane klapp, vahet pole, kas liigume kahekesi või kolmekesi," lisab Maila. Tartu linnas ja selle ümbruses on väga hea kergliiklusteede võrgustik, kus tunneme end turvaliselt, rõõmustavad Karin ja Maila.

Saame tuttavaks

Kõige esimene tiir tehti Tamme staadionil. Seal õppisid naised staadioniringe tehes tundma teineteise võimeid ja panema proovile vastastikust usaldust. See oli Maila esimene kokkupuude ratastoolis inimese ja vaegnägijaga. "Kui need veel koos esinevad, siis on alguses ikka vaja natuke harjuda ja tutvuda, tegelikult tutvume siiamaani. Teineteise tundmine ja mõistmine kasvavad iga päevaga," seletab Maila.

Kuigi suuremaid äpardusi pole duol õnneks juhtunud, siis väiksemaid viperusi tuleb ikka ette. Karin näitab sellistel puhkudel näpuga Maila poole ja seletab naerdes: "Maila arvab, et mitmetel sõnadel on üks ja sama tähendus. Tegelikult nüüd, varsti, kohe, peaaegu, praegu, veidi aja pärast, natuke, oota, stop, on ikka erineva tähendusega."

Hoolimata erinevatest tõlgendustest sõnaraamatu osas on naistel erakordne klapp. "Tundub, et meil on palju ühiseid jooni. Samal lainepikkusel oleme ka tänu sarnasele huumorisoonele. Teeme nii sarkastilisi kui ka leebemaid nalju, nii enda kui teise kulul. Nii ei tee me teineteisele liiga. Lihtsalt naerame," kirjeldab Karin südamlikku sõprust.