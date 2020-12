JAGAME HEAD! Delfi algatus koondab kokku positiivsed ja inspireerivad lood meie ümber

Sellele mõeldes lõi Delfi detsembris erilehe #JagameHead, kuhu koondame positiivseid ja inspireerivaid uudiseid ning lugusid inimestest, kogukondadest, ettevõtmistest, algatustest, samuti nõuandeid, mis aitaksid inimesi keerulistel aegadel, olgu vaimselt või praktiliselt.

Kindlasti on igaühel sellest aastast vähemalt üks südantsoojendav lugu, mida teistega jagada. Sa tead kedagi, kes on ehe näide inimlikust suurusest ja isetusest? Kedagi, kes kriisi kiuste või just tänu sellele on ägedale ideele elu sisse puhunud? Kedagi, kelle mõtted ja energia annavad kogukonnale uue hingamise? Kedagi, kes muutis enda elu tundmatuseni? Vahest oled sa ise just üks sellistest? Võibolla on sinu naabruskonna hingeks hoopis mõni loom?

Ootame positiivseid ja inspireerivaid lugusid ning vihjeid, sest head lood on jagamiseks. Kirjuta meile jagamehead@delfi.ee!