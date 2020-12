ILULOOJAD | Sirje Petersen ja Tanel Veenre: kunsti kaudu õpime tundma iseenda inimlikkust ja sünnitame maailma headust

Kõrgemas Kunstikoolis Pallas kaasprofessorina töötav maalikunstnik Sirje Petersen selgitab, et kunsti funktsioon ei ole vaid ilu luua, kuigi esteetilisel hinnangul on kunsti vastuvõtul suur osa. "Meie tunnetatud ilukogemus aitab meil ennast ümbritsevas maailmas hästi tunda. Kui tunneme ära kunstniku loodud teose ilu, mõistame autori tundeid ja mõtteid, mille kaudu saame teadlikuks enese inimlikkusest." Kuid kunstil on teisigi funktsioone. "Kunst kui teraapia võiks sisendada heaolutunnet ja võimaldada murettekitavatel teemadel selgelt mõelda," lisab Petersen.

Ka Veenre usub, et looja meeleseisund kajastub tema loomingus. Ta on tänulik, et leiab ehetest nii hingerahu, eneseteostuse kui ka sissetuleku. "Olen alati uskunud, et ehtekandja tajub, kui need on loodud õnneliku inimese poolt."

Tanel Veenre

Ilu väärtus käesoleva aasta kontekstis

Lõppev aasta on tõmmanud pidurit erakordsete elamuste jahtimisele, mistõttu on tulnud meil aeg maha võtta ja leida sellist ilu, mis hingele kergesti kättesaadav on. Ka rõõmu leidmine argises võiks olla oskus omaette.

Petersen on märganud, et tänavu on inimeste vajadus piirangute ja sünguse tõttu kunsti ja loovuse järele kasvanud, mis omakorda toob endaga kaasa kaugemaleulatuvaid nähtuseid. Ta usub, et looja ja ühiskonna seoste kaudu sünnivad uued ja ägedad kunstiteosed, mis aitavad meil näha tõe ilu. See aga on väärtus omatte.

Veenre annab mõista, et on tõepoolest valiku küsimus, millises maailmas me elada otsustame. "Hingerahu algab iseendast ning kui see on leitud, siis olgu õues kaamos või kaos, alati on võimalik minna oma sisemise sillapea juurde ja lasta kõigel koledal mööda minna, varbad rahulikult vees ja pilk pilvedel."

Loomemaailm pakub tröösti

"Konkreetne näide elust enesest on see, kui 1992. aastal hävis tulekahjus minu kümne aasta looming ja kõik vajalik edasiseks tegevuseks. Ainus, mis aitas sellest üle saada oli alustada algusest," meenutab Petersen. Ta on varem öelnud, et oma loomingu hävimise traagikaga leppimiseks ja enese säilitamiseks tuli musta masendust musta huumoriga ravida. Nii pidi kunstnik hakkama n-ö jalgratast otsast peale leiutama. Rattast saigi elu ülesehitamise sümbol, mis kajastub ka tema loomingus. Ka elu traagikasse on võimalik mänguliselt suhtuda, tõestab kunstnik.