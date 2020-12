HÜVASTI, 2020! Kellele oli see aasta hea, kes said vajalikud õppetunnid?

Lõppev aasta oli kahtlemata introvertide hiilgeaeg, kuid iseendaga kvaliteetaega õppisid veetma ka ekstraverdid. Ihaldatud kaugtöövõimalus, mis seni oli privileeg, on nüüd uus normaalsus.

Tammemäe toob välja, et tänulikkuseks on põhjust veelgi: "Samal ajal kui enamik inimesi on püüdnud nii palju kui võimalik uute oludega kohaneda ning leiutada võimalusi oma elu normaalselt edasielamiseks, tuleb tunnustada Eesti tervishoiusüsteemi töökaid juhte, teadlasi ja meditsiinitöötajaid ning olla tänulik, et me elame arenenud ühiskonnas, kus ulatuslik tervishoiukriis on jäänud siiani ennekõike ohuks, mille vältimiseks on valatud mitmel rindel kõvasti higi ja veedetud üksjagu unetuid öid, ega ole kujunenud tegelikkuseks, kus haiglakoridorid on ujutatud üle hinge vaakuvate nakatunutega, kellele ei jagu voodikohti ega hingamisaparaate."

Tasub ka meeles pidada, et koroona esimene laine tõmbas end suve hakul viisakalt tagasi, mis andis eestimaalastele võimaluse hinge tõmmata, patareisid laadida, lähedastega aega veeta, kodumaal reisida ja aasta oodatuimat aega nautida.

Samuti avaldab Tammemäe lootust, et koduõppest said targemaks ka lapsevanemad. "Loodetavasti lõpetavad ülitundlikud helikoptervanemad õpetajate tagakiusamise, kui viimased end laste ja teismeliste suhtes õppetöö huvides kehtestavad ja et lisaks õpetajate enesestmõistetavale palgatõusule töötatakse noortele õpetajatele välja ka tugisüsteem, mis aitab neil uues ametis paremini kohaneda."

"Sümpaatne on see, et Eesti riik seisis kultuuriministeeriumi eestvedamisel raskel ajal vabakutseliste loomeinimeste eest, kelle kogu elu on enamasti üks lõputu vaimne pingutus," rõõmustab Tammemäe, et maksumaksja silmis sageli muidusööjateks ja loodriteks peetava kogukonna toetuseks progressiivne kultuuripoliitiline samm astuti.

Refereeritud täistekstilisest artiklist Müürilehes.

