HUUMORIVIDEO | Saa tuttavaks nähtamatu distantsihoidjaga ja Sammalhabemega, kes maski eest pole võtnud www.DELFI.ee RUS 2

Henrik Kalmet Kuvatõmmis

On rõõm näha, et pretsedenditu surve all töötav Terviseamet ei ole raskel ajal huumorimeelt kaotanud. Videos intervjueerib näitleja Henrik Kalmet omamoodi tegelasi, kes koroonareeglite täitmiseks igaüks erineva meetme on valinud ja seda ühekordselt rakendanud. Kas tunned ära, kes on anonüümsust sooviv maskiga mees, kes ennast Sammalhabemeks palub kutsuda?