Hingehoidja Kaidi Suviste pühadest hooldekodus: kõiki soove ma täita ei saa, aga väike asi võib kirjeldamatut rõõmu tuua

"Tänu taevale, meil veel külastuskeeldu ei ole. Muidugi on kõik külaskäigud rangelt reguleeritud ja tulijad kannavad maske," ütleb hingehoidja.

"Ma räägin enamike hoolealustega. On ka päris voodihaigeid, kes ei soovi rääkida. Ma austan nende soovi, aga olen valmis kuulama, kui see soov neil tekib. On neid, kellel on sugulased, aga ka neid, kellel pole kedagi. Me püüame igaüheni jõuda," selgitab naine.

Lähedased, kuulamine ja mõistmine

"Jõuluajal kaetakse igas majas eraldi laud, kus on praed, verivorstid ja kringlid. Mõistagi ei puudu jõulupeolt kingipakid," räägib Suviste, kes töötab ka Pärnu Eliisabeti kirikus laste- ja noortetöö koordinaatorina ning pühapäevakooli õpetajana.

Muul ajal on lähedasi, kes viivad oma eakad sugulased pühadeks koju, aga neid ei ole palju. Viiruse tõttu sel aastal koju ei minda, lähedased tulevad võimalusel hooldekodusse. "Muidugi on suhtlemiseks ka telefonid, aga mina ütlen alati, et inimene ise on puutetundlik, mitte ainult ekraan. Kõik ootavad väga, et nende lähedased külla tuleksid. See ongi ju elus kõige olulisem - olla koos oma kallitega. Kõige tähtsamad on kuulamine ja mõistmine," teab Suviste.

"Mõne inimese puhul ma näen, et ta saaks kodus hakkama, kui sotsiaaltöötaja talle toidu ja küttepuud viiks. Ta ei peakski hooldekodus olema. See aga ei ole mõistagi minu öelda, kuigi seda on valus vaadata," ütleb hingehoidja.

Normaalsel ajal said tervemad eakad ka ise linna peal käia. Suviste tunnistab, et sel aastal on ta ka ise ennast piirangutest ahistatuna tundnud, kuid siis mõtleb ta voodihaigete peale, kes üldse liikuda ei saa.

"Mõned ütlevad, et nad tahavadki ära minna, sest nad on väsinud. Lapsed on kaugel, abikaasa surnud, miks tema peab siin olema. Ütlen neile, et olge tänulikud aja eest, mil saite oma kallitega koos olla ja et lapsed helistavad ning külastavad. Ole tänulik, mõnel ei ole kedagi. On vanainimesi, kellel pisarad voolavad, nad tahavad ära. Nii palju, kui ma olen teinud hingenõustamist, siis mitte keegi ei ole õnnelik selle üle, et neil lapsi pole. Need kellel pole lähedasi, kustuvad kiiresti," jagab Suviste oma tähelepanekuid.