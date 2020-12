HEATEGU I Ülemiste keskus kingib lastekodudele üle 10 000 euro

Ülemiste keskuse Topeltkink on toimunud igal aastal ja nii juba 16 aastat järjest. Sündmuse eesmärk on algusest peale olnud korraldada lastele üks tore päev ning toetada nende ettevõtlikkust. Traditsiooniliselt on laat andnud keskuse külastajatele võimaluse osta lastekodulaste endi valmistatud käsitööd, et teha pühadeks kingitus oma lähedastele ja valmistada rõõmu ka lastekodulastele, sest müügist saadud summa on jäänud neile taskurahaks. Nii sünnibki Topeltkink.

Ülemiste keskuse turundus- ja kommunikatsioonijuht Tiia Nõmm tõdes, et laada ärajätmine ei olnud kerge otsus, kuid oli kõikide keskuse külastajate, töötajate ja ka lastekodulaste ning nende saatjate tervise huvides vajalik. "Jälgisime pingsalt olukorda, kuid koroonaviirus ei näidanud taandumismärke ja sai selgeks, et tänavu laada kujul Topeltkingi korraldamine ei oleks mõistlik. Otsisime lahendusi, kuidas laste toetamise traditsiooni jätkata ja anda ka külastajatele võimalus sellest osa saada. Nii valmiski kinkekaardi ümbris, mille müügist saadud summa läheb lastekodulastele ja millele keskus lisab omalt poolt 10 000 eurot," ütles ta.

Lisaks annetusele saavad kõik 23 lastekodu mahukad ning täpselt sama sisuga kingikotid, mis on kokku pandud Ülemiste keskuse 26 poe abil. "Jõulukingitused on juba kottides ja ootavad väljasaatmist. Kui viirus näitab taandumise märke ja olukord võimaldab, korraldame keskuses lastele uuel aastal ka meelelahutust täis toreda päeva, mis on alati olnud osaks Topeltkingist," lausus Nõmm.

Möödunud aastal võttis Topeltkingi üritusest osa ligi 100 lastekodulast 21 lastekodust, kes müüsid enda meisterdatud käsitööesemeid ja maiustusi. Selleks aastaks valmistatud kingitused ostis ära Ülemiste keskus ise ning nende abil antakse oma jõulusoovid edasi rentnikele ja koostööpartneritele.

2020. aasta Topeltkingiga toetab Ülemiste keskus 23 Eesti lastekodu: Avatud Värav MTÜ Kiikla Lastekodu, Eesti Asenduskodu Töötajate Liit, Haapsalu Hoolekandekeskus SA, Kohtla-Nõmme MTÜ Õnnepuu, Laste Hoolekande Asutus Lootus, Maria ja lapsed MTÜ, Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskus, Siimusti Lastekeskus Metsatareke, Südamepaik MTÜ, Tallinna Lastekodu Hooldekodu tee 5-2, Tallinna Lastekodu Pihlaka 1b-1, Tallinna Lastekodu Pähkli 15-6, Tallinna Lastekodu Pähkli 15-7, Tallinna Lastekodu Varre maja, Tallinna Lastekodu Jussikalda maja 7-1, Tartu Laste Turvakodu, Tartu Perekodu Käopesa SA, Vahtramägi MTÜ, Viljandi Perekodu Oravapere SA, Viljandi Perekodu Mäepere SA, Viljandi Perekodu Paalapere SA, Viljandi Perekodu Pähklipere SA, Ühing Lootus Tulevikku.