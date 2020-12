Oli eriti südantsoojendav näha, et peale iseenda mõeldakse ka teistele ja planeedi heaolule laiemalt. Ühe väikese poisi jõulusooviks oli hoopis ise jõuluvana sarnane olla, kuna tegemist on kellegagi, kes teistele head teeb. Loomulikult oli ka enamike kirjutajate suurimaks sooviks, et koroona läbi saaks.

Loodame, et need soovid saavad teoks ja et järgmine aasta oleks viirusevaba, talv lumine, planeet puhtam ja inimesed terved ning õnnelikud.

