FOTOD | Baltimaade pealinnade kõige ilusam jõulupuu asub Tallinnas

Eesti pealinn sai 51% lugejate häältest. Teisele kohale hääletasid lugejad Vilniuse ja kolmandale Riia jõulukuuse. Kui Vilniuse jõulukuusk on kaasaegses stiilis, siis Tallinnas ja Riias säravad traditsioonilised jõulupuud.

Tallinna Raekoja platsil asuv kuusk saeti tänavu Lõikuse tänava majahoovis. Peremees Raido meenutas, et tema isa oli poja esimeseks sünnipäevaks 45 aastat tagasi toonud metsast ilusa kuuse ja istutanud kodu tagahoovi lillepeenrasse. "Kui kuusk oli mõne aasta sirgunud, sai sellest meie aia jõulupuu, mille külge riputati igal aastal värvilised tuled. Viimased kümmekond aastat on meil sõpruskonnas nalja tehtud, et kasvatame hoovis Raekoja platsi jõulupuud. See saabki siis tänavu teoks," on Raido varasemalt öelnud.

Kolmandat aastat järjest on Tallinna esindusjõulupuu leitud siitsamast pealinnast. Tänavu sai Kesklinna valitsus jõulukuuske otsides tervelt kaheksa pakkumist Tallinna piirest, ent kokku esitatud 26 kandidaadi seas oli ka üle Soome lahe Vantaas kasvav kuusk.

Vilniuse jõulupuu



Foto: Delfi.lt

Riia jõulupuu





Delfi.lv

Kas nõustud Leedu Delfi lugejate valikuga?