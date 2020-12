FOTO: See on tõenäoliselt kõige südamlikum kiri, mis jõuluvanale eales saadetud

Kõigil meil on soovid, kuid ilmselt on vähesed neist nii südamlikud kui see. 10-aastane Raidon soovib ise jõuluvana olla, sest tahab sarnaselt jõulumehele teistele head teha. Väike poiss kirjutab, et jagas lasteaias kaaslastele pooled oma mänguautod ära, näitamaks, kui tänulik ta on, et viimased julgustasid teda koolimineku eel. "Ma tahan öelda, et tahan olla täpselt nagu sina, kes teiste näole naeratuse paneb," kirjutab väike Raidon, kes ei soovi kirjas jõuludeks ühtegi asja. Ole nagu Raidon!