FOTO: Altruistliku lapse jõulusoov päkapikule: Tiina komm mulle, tervis sulle

Delfi lugeja jagab meiega oma 7-aastase poja kirja, mille poiss päkapikusussi sisse jättis. On rõõm näha, et väike Remi Marcel on arenenud õiglusmeelega. Päkapikk külastab kõiki häid lapsi ja seega puudutab tema tervislik seisund paljusid peresid. Püsigu ta terve!