FOTO | 9-aastase Linda uusaastasoovid: kadugu relvad, koroona ja prügi nii maast kui veest

Delfi lugeja Riina jagab meiega oma 9-aastase tütre Linda uusaastasoove. Tasub tähele panna, et tüdruk on värviga tähistanud need soovid, mille täitumiseks ta ise midagi teha saab. Linda teab, et lumesadu ei ole tema kätes, samas kui prügivabasse maailma saab ta ise oluliselt panustada. Ole nagu Linda!