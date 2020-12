Filmirežissöör Alesja Suzdaltseva näitab inimelude tegelikkust ja tõestab, et elu ei ole pidev tagaajamine, seksualiseerimine, pidutsemine ja elunautlemine

Kevadel toimus lühifilmi "Rotimürk" esilinastus, sügisel valmis lühifilm "Õmblusmasinad" ja praegu käivad ettevalmistused lühifilmile "Loojang". Alesja on kõigi kolme filmi režissöör ja viimase filmi idee autoriks. Kolmanda filmi ideega hakkas ta oma mõtetes tegelema juba kaks aastat tagasi.

Me naudime filmikeeles esitatavaid lugusid liikuva pildina, kuid sageli me ei mõtle nendele, kes selle pildi meieni toovad ning milline energia peab nende sees leegitsema, et saaksime nautida lugu, mis puudutab meist igaüht. Alesja looming noore režissöörina väärib tähelepanu, sest ta suudab luua filmi kaudu maailma, mille pärast muretseme ja mille nimel pingutame, et olla paremad. Tema filmides on sõnumid hoolivusest, toetusest, mõistmisest ja tahtest olla vajalik iseendale ja teistele.

Positiivsus ja tegutsemistahe

Filmitegemine paneb Alesja hinge särama. Kui tal on elus raske, võtab ta ette filmitegemise ja märkab, et emotsioonid on muutunud positiivseks, elule on tekkinud mõte. Kirg väljendada ennast pildikeeles paneb teda liikuma. Isegi kui ta on väga väsinud, tabab ta ennast mõttelt, et konstrueerib oma peas maailma filmikaadritena ja tema väsimus lihtsalt kaob.

Filmitegemine on Alesja jaoks see miski, mida ta on oma elus otsinud ja leidnud. See on talle võimalus ennast läbi filmi avada ja maailmaga suhelda, pildikeele kaudu vaatajaid kõnetada. Alesja sooviks on näidata inimelude tegelikkust ning äratada inimesi nende masinlikust kulgemisest. Filmi kaudu vaatajaid kaasates soovib Alesja muuta maailma paremaks.

Nagu enamikule, nii on ka Alesjale olnud see aasta emotsionaalsete tõusude ja mõõnadega. On olnud olukordi, kus on tekkinud tahtmine põgeneda, sulguda endasse, et mitte midagi rääkida ega otsustada. Kuid filmimaailm on talle elustiil, mistõttu tuleb ta oma maailmast välja ja tegutseb edasi. Tema kutsumus on jagada inimestele headuse sõnumit, ta teab, mida öelda praegusel ajal - headus ja hoolivus on igavesed väärtused meie tundemaailmas.

Alesja loomingut iseloomustab sügav maailmatunnetus - sealt saab hingelist tuge ja palju positiivsust. Tal on võime panna filmi sõnumeid, mida me sageli ei oska märgata ja esimesel hetkel tunnetada. Kui see tunnetus aga ilmneb, saame aru, mis on selles elus oluline. See ei ole pidev tagaajamine, seksualiseerimine, pidutsemine ja elunautlemine. See on tunne ja valikud, et kui sinu elus ei ole kedagi, kes sinust siiralt hoolib ja kellele sa saad öelda, et hoolid temast ja armastad teda, siis pole elul sügavat mõtet.