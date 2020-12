ETV heategevussaade "Jõulutunnel" teeb tänavu koostööd Vähiravifondiga Kingitud Elu

Vabatahtlike annetuste toel tegutsev Vähiravifond Kingitud Elu on aastast 2014 toetanud rohkem kui tuhandet vähidiagnoosiga inimest ning aidanud neil saada hädavajalikku elupäästvat ravi. Fondi seitsmendal tegevusaastal saavad neid toetada ka "Jõulutunneli" vaatajad helistades annetustelefonide numbritel ja kinkida seeläbi lootus ja võimalus pikemaks eluks või täielikuks tervenemiseks.

"Hille Tänavsuu Vähiravifond kannab lootusrikast sõnumit – kingitud elu. Vähihaigete inimeste toetamiseks teeb fond koos oma vabatahtlikega aasta ringi silmapaistvat tööd, ent sel keerulisel koroona-aastal on ka nemad pidanud mitmetest aktsioonidest loobuma," märgib "Jõulutunneli" saatejuht-produtsent Margus Saar. "Heategevussaatega saame fondi sõnumile - elupäevade ja elukvaliteedi kinkimine, omalt poolt tuge pakkuda."



Vähiravifondi Kingitud Elu asutaja ja juhatuse liikme Toivo Tänavsuu sõnul on fond tänavu aidanud juba ligi 150 inimest, kellest noorim on alla 30-aastane. "Paljud abisaajad on noored emad ja isad, kel kodus väikesed lapsed. Abivajajaid on palju, inimesed tahavad elada: sel aastal on järjepidevalt läinud fondist rohkem raha välja kui tulnud sisse. "Jõulutunneli" annetuste kaudu kindlustame kõikidele vähihaigetele rahulikuma aastavahetuse, elupäästva ravi, lootuse ja võimaluse elada kauem oma lähedaste keskel. "



Vähiravifondi Kingitud Elu saab toetada helistades fondi annetustelefonide numbritel: 900 4005 (5 eurot), 900 4010 (10 eurot), 900 4050 (25 eurot).

"Jõulutunnel" on ETV ekraanil 25. detsembril, tänavu on heategevusprogrammiga liitunud ka ETV+. "Jõulutunnel" alustab esimest jõulupüha hommikuse erisaatega ning pakub õhtuses otsesaates pühadesse sobivat muusikat, kosutavaid kohtumisi ja lootusrikkaid lugusid. Saadet juhivad ETV-s Katrin Viirpalu ja Margus Saar, ETV+ kanalil Andrei Titov.

Heategevussaade "Jõulutunnel" on ETV ekraanil olnud aastast 1999. Aastate jooksul on heategevussaate kaudu abi saanud tuhanded inimesed, televaatajate abil on soetatud olulisi meditsiinilisi seadmeid ning toetatud erinevaid algatusi.