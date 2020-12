Ei ole paremaid, halvemaid aegu: see Artur Alliksaare luuletus aitab lõppevale aastale punkti panna

Ei ole paremaid, halvemaid aegu.

On ainult hetk, milles viibime praegu.

Mis kord on alanud, lõppu sel pole.

Kestma jääb kaunis, kestma jääb kole.

Ei ole süngeid, ei naljakaid aegu.

Võrdsed on hetked, kõik nad on praegu.

Elul on tung kanda edasi elu,

jällegi Kronos et saaks mõne lelu.

Ei ole möödund või tulevaid aegu.

On ainult nüüd ja on ainult praegu.

Säilib, mis sattunud hetkede sattu.

Ainuski silmapilk teisest ei kattu.

Ei ole mõttetult elatud aegu.

Mõte ei pruugigi selguda praegu.

Vähemat, rohkemat olla ei võinuks.

Parajal määral saab elu meilt lõivuks.

Ei ole kaduvaid, kõduvaid aegu.

Alles jääb hetk, milles asume preagu.

Aeg, mis on tekkinud, enam ei haju,

kui seda jäävust ka meeled ei taju.