Eesti koolides ja lasteaedades õpitakse tundma andmisrõõmu

Mõistagi seab koroona paljudele koolidele ja lasteaedadele sel aastal hulganisti piiranguid. Tavapärase heategevusliku kohviku, õnneloosi või kontserdiga on raske annetusi koguda. Küll aga on ka sel aastal mõned lasteaiad loomingulised olnud ja piirangutest sõltumata heateo teele pannud.

Väikesed meisterdajad

Saue Midrimaa lasteaia Oravakeste rühm osales sel aastal projektis nii, et vanemad tegid Minu Unistuste Päevale rahalise annetuse annetamistalgute ajal ja lapsed meisterdasid ise heade soovidega kaardid, mis rändasid Tallinna Lastehaigla onkoloogia osakonda väikestele patsientidele rõõmu tooma.

Õpetaja Mailis Lumi kirjutab: "Selleks, et õppida nägema, tundma ja toetama, tahtsime anda oma lastele teadmise ja kogemuse - ka sina võid muuta kellegi päeva rõõmsamaks. Ja selleks, et heategu saaks suurem, otsustasime kaasata ka vanemaid. Meie väikesed meisterdajad alles õpivad kirjutama ja sestap andsid nad kaarte tehes oma parima. Aga kõik, mis on kaardil, on sinna kirjutatud sooja südame ja suurte soovidega - head paranemist teile! Soovime, et peagi saaksite olla kodus ning kui mitte sellel aastal, siis järgmise aasta jõulud saaksite kindlasti veeta kodus koos perega.

Andmisrõõm

Tallinna Lotte Lasteaias töötab vahva õpetaja Eeva Savolainen, kellega on Minu Unistuste Päeval juba pikaajaline ja eriline sõprus. Just tema oli see päkapikk, kes idee oma rühmas ja juhtkonnas laiemalt välja käis.

Lasteaia õppealajuhataja Kristiina Kons räägib: "Kogusime meie mudilaste endi pakitud kingitusi haiglas viibivatele lastele. Raskelt haigetel ja krooniliste haigustega lastel on haiglapäevad väga pikad ja üksluised. Eriti praegu, kui pandeemia tõttu on külastamine keelatud. Meil oli suur rõõm saata haiglasse jõulukingitusi ning pühaderõõmu. Sellega näitasime lastele üheskoos eeskuju. Õpetasime neid märkama ja hoolima ning hindama andmisrõõmu. Jõuluaeg on ju sõbralikkuse, heade mõtete ja kinkimise aeg. Lapsed kirjutasid kaasa ka head soovid, et saata veel rohkem positiivset energiat kõigi südametesse."