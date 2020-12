Aita kunstnikepaari, kes maakodu põlengus aastakümnete loomingu kaotasid

Kallid sõbrad!

Teie rohkearvulised sõnumid on olnud meile lohutuseks! Täname siiralt kõigi nende postituste eest! Lühidalt veel juhtunust.

16. detsembri öösel süttis meie Suur Maja ehk Kuivastu mõisa endine kuivati, mille ehitamisse olime aastate jooksul pere ning väga paljude sõprade, tuttavate ning sugulaste abiga panustanud. Selles majas on peavarju saanud ning pidu pidanud sajad inimesed. Koos kõige muuga hävinesid minu vanem looming, eelkõige graafika, aga ka Mari kangasteljed, õmblusmasinad koos kõige sinna juurde kuuluvaga ning veel sama päeva hommikul viimase lihvi saanud uus stuudio. Kõik muu muidugi ka, alates perearhiivist ning lõpetades meie endi poolt ehitatu ning looduga. Tulekahju tekkepõhjus on siiani täiesti arusaamatu, kuigi paigal viibinud ekspert kaldub arvama, et see võis olla lihtsalt üks tavaline harutoos. Kindlustus puudub. Polegi mõtet pikalt valdavaid tundeid kirjeldada, eks igaüks ju mõistab.



Kõige selle taustal tahan siiski öelda, et meie pilk on suunatud tulevikku. Praegusel ajahetkel aitab just see tegutseda ning näha olukorda mitte häda ja viletsuse, vaid uue võimalusena. Meie suur pere on täiesti ühel nõul, et uus maja samasse paika saab üles ehitatud. Kõik algab uuesti! Esmalt tuleks aga valitsev kaos likvideerida. Paljud inimesed on palunud võimalust toetada rahaliselt. Lisan selleks siia vastava pangakonto EE381010011873922226 VIIK URMAS / Viigi põleng .

Tänan teid veelkord!