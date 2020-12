25 positiivset selle aasta uudist üle maailma, mis taastavad usu inimkonda

"See on olnud raske aasta kogu maailmale, aga ma ei ole kunagi näinud nii palju fantastilisi lugusid inimeste lahkusest kui sel aastal," ütles Gatti Bored Pandale.

Siin on mõned selle aasta kõige positiivsemd uudised üle maailma.

1. 1847. aastal annetas Choctaw hõim näljahäda ajal Iiri peredele 170 dollarit. Sel aastal annetasid iirlased 5 miljonit dollarit abistamaks Ameerika põliselanikke, kes on koroonaviiruse tõttu tugevalt kannatada saanud.

2. Norra teadlased tegid avastuse - kui värvida üks tuuliku turbiin mustaks, siis aitab see alandada lindude hukkumist 70% võrra.

3. Osa USA kohtusaale kaasavad teraapiakoeri, kes seisavad näiteks väärkoheldud laste kõrval ja pakuvad neile tuge.

4. Uus-Meremaal ja Šotimaal saavad kõik koolitüdrukud tasuta hügieenivahendeid menstruatsiooni tarbeks.

5. Saksamaal muudetakse 62 jõude seisvat sõjaväebaasi looduskaitsealaks.

6. Üks Brasiilia paar istutas 20 aasta jooksul 2,7 miljonit puud, et maha raiutud metsi taastada. Nüüd on see mets koduks enam kui 500-le ohustatud taime- ja loomaliigile.

7. Gallery X Art Collective tätoveerijad katsid inimeste rassistlike tätoveeringuid tasuta ja küsimusi küsimata, et viimased saaksid oma vihkamist täis mineviku unustada ja puhtalt lehelt edasi minna.

8. Sudaanis lõpetatakse lapsabielud ja kriminaliseeritakse naiste genitaalide lõikamine.

9. Šveitsis on ebaseaduslik ainult ühte merisiga omada. Seadus ütleb, et nad peavad kasvama koos kaaslasega, sest muidu muutuvad nad üksildlaseks ja kurvaks.

10. Pärast mitmeid aastaid tulid merikilpkonnad Indias taas kaldale ja munesid 60 miljonit muna.

11. Amazonase põliselanikud võitsid 24 aasta pikkuse kohtulahingu ettevõtete vastu, kes nende kodumetsad 80ndatel maha võtsid.

12. Suur Artktika osooniauk on paranenud ja sulgunud.

13. Pärast suuri vaktsineerimiskampaaniaid on Aafrika lõpuks lastehalvatusest vaba.

14. Šotimaa ja Kanada arstid kirjutavad patsientidele "retsepte", et nad veedaksid aega looduses ja külastaksid muuseume, leevendamaks nii ärevust ja depressiooni.