11-aastase Elisabethi unistus sai teoks: seiklusi täis päev koos Liina Ariadnega

Ühel ilusal päeval leidsid Hiiumaalt pärit Elisabeth ja tema pere ennast Tallinnas asuvast Kalev Spast, kus neid ootas kena numbrituba. Päev möödus basseini- ja saunamõnusid nautides ja õhtu lõppes Pirita sadamas asuvas restoranis Sardiinid. Virtuaalsed tervitused andis edasi peakokk Jaak isiklikult. See andis õhtusöögile kohe eriliselt piduliku maitse.

Kohtumine suure iidoliga

Laupäeva hommik algas Elisabethile suure üllatusega - spaasse oli teda tervitama tulnud Liina Ariadne, kes jäi Elisabethiga kogu päevaks. Esimesest hetkest alates oli selge, et juttu jätkub kauemaks – mõlemad tüdrukud on koeraomanikud ja suured koerafännid. Isegi koerte nimed on sarnased - Bella ja Bailey.

Koos suunduti Kalev Spa ilusalongi, kus juuksur punus Elisabethile patsid ning Liina Ariadne tegi talle särava meigi. Kirjeldus "suhkrust ja jahust ja maasikavahust" võttis kenasti kogu selle ilu kokku. Kirsiks tordile sai Elisabeth kingiks kaunid kõrvarõngad.

Tuule elektritõukeratastega tuhiseti seejärel Noblessneri sadamasse, et kogu seda kaunidust pildile jäädvustada. Üllatusena liitusid mõnusa seltskonnaga juutuuber Martti Hallik ja koer Bella.

Keraamikastuudio külastus

Pärast lõunat suunduti keraamikastuudiosse, kus keraamik Helina Tilk juba Elisabethi ootas. Kuna tüdruk käib meisterdamas huvikoolis, siis oli tal eriti põnev näha keraamikastuudio köögipoolt - kuidas päriselus saab savist tass või taldrik, kuidas seda kaunistatakse ning kuidas üldse kõik algusest lõpuni käib. Põnevust jagus!

Edasi tuli Elisabethil teha otsus, mida Helina juhendamisel maalida. Liina Ariadne poolt pakutud mõte joonistada Bellat meeldis Elisabethile kohe. Lõuend ette ja pliiats kätte! Mängleva kergusega sai kutsa kuju kangale. Helina oli väga hea õpetaja. Natuke kohendamist ning juba võiski Elisabeth alustada värvidega. Liina Ariadne ning Helina julgustasid, kus vaja ning tulemus sai super! Kindlasti leiab maal koha Elisabethi toa seinal.

Meeleolukas kokkamine

Aset leidis päeva järgmine üllatus. Elisabethile jooksis vastu Tallinnas elav sõbranna Mirtel. Kuna sõbrannasid lahutab igapäevaselt pikk vahemaa, siis emotsioone, mida jagada, oli selleks hetkeks kogunenud omajagu. Tüdrukud said Toiduakadeemias koos valmistada pastat, mille rullimine tuli kõige paremini välja just paaristööna. Isegi peakokk tunnistas, et tüdrukute kokakunsti oskused on tasemel. Päev lõpetati jäätisekohvikus magusa ampsuga. Loomulikult ei puudunud ühelt unistuste päevalt ka kingitused.