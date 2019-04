Zuzu Izmailova: keegi ei sundinud mind linnavalitsusest lahkuma

"Mind õnneks keegi ei sundinud lahkuma, aga sundis lahkuma see teadmine ja see olukord, mis täna siin Eestis valitseb, kus Rohelised ei ole parlamendis esindatud. See on väga tõsine probleem minu ja Roheliste ning üldse keskkonnateadlike inimeste jaoks," ütles Izmailova ja lisas, et keskendub nüüd erakonna ülesehitamisele.

Izmailova rääkis, et Tallinna linnavalitsus näeb seestpoolt välja täiesti teistsugune, kui meedias võib kõlama jääda. "Seal on väga palju toredaid ja töökaid inimesi, kes iga päev näevad vaeva selle nimel, et Tallinna linn oleks oma elanike jaoks parim koht elamiseks," lausus ta.

Küsimusele, miks Roheliste ideed ei taha Eestis kuidagi valijateni jõuda, vastas Izmailova, et nad ei ole olnud osavad kommunikeerijad ja ei oska oma ideid piisavalt hästi inimestele tutvustada.

Rääkides põletavamatest keskkonnateemadest tõi Izmailova välja emissioonide vähendamise ja taastuvenergiale ülemineku, fossiilkütuste kasutamise vähendamine ning teise olulise teemana metsa kaitse. Izmailova avaldas lootust, et ka ajakirjanduses leiaksid need teemad rohkem kajastust.