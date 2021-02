Žürii valis ajakirjanduspreemiate konkursi viie kategooria nominendid

Uudise nominendid on Postimehes 3. augustil ilmunud Ülle Harju uudis „RMK jätab kultuurimälestised lagunema“, Äripäevas 7. augustil ilmunud Pille Ivaski uudis „Porto Franco Jaapani tetris: kuidas riigi suurlaenu tingimused firmale sobivaks kujunesid“, Äripäevas 19. novembril ilmunud Koit Brinkmanni uudis „Eesti Post seisis maksejõuetuse lävel“ ning Eesti Ekspressis ilmunud artiklite sari koroonakaitsevahendite olukorrast, mille autorid on Martin Laine, Tarmo Vahter, Oliver Kund ja Holger Roonemaa (26. märtsil ilmunud „Eesti üks suurimaid kaitsemaskide oste nurjub täielikult, aga miks?“, 8. aprillil ilmunud „Riigi meditsiinivaru tegelik lagi: üks massõnnetus või paar koroonapäeva“, 10. aprillil ilmunud „Maskisõda Eestis: hilja ärkamine, salastatud hanked ja kordades erinevad hinnad“).

Uudise kategoorias esitati 42 tööd.

Arvamuse nominendid on Siiri Erala Postimehes 30. oktoobril ilmunud arvamusega „Seal, kus inimesel on süda“, Ann-Marii Nergi Eesti Päevalehe LP-s 4. juulil ilmunud arvamusega „AUTORIKÜLG | Ann-Marii Nergi: vanglakaristus kohtuistungi kajastamise eest? Lubage vastu vaielda! ja 4. detsembril Delfi Ärilehes ilmunud arvamusega „Ajakirjanduse võit. Riigikohus otsustas: Sadama istungite kajastamise keelamine oli vale“ ning Mikk Salu Eesti Ekspressis 20. juunil ilmunud arvamusega „Lihula tulistamine on hull üksikjuhtum. Eestis ei ole tulirelvadega suuri probleeme“.

Arvamuse kategoorias laekus 29 tööd.

Olemusloo kategooria nominendid on Elo Mõttus-Leppiku intervjuu Postimehes 22. oktoobril „Estonia uurimiskomisjoni juht Andi Meister – intervjuu pärast 23 aastat vaikimist“, Eesti Päevalehes 26. juunil ilmunud Anna Teele Orava lugu „Kõik teadsid, aga vaikisid. Endine aasta ema piinas kasulapsi aastakümneid“ ning 12. veebruaril Eesti Ekspressis ilmunud Toivo Tänavsuu lugu „Agu Uudelepa viimased päevad: „Võtsin kogu jõu kokku, et lastega veel hüvasti jätta“.

Olemuses kandideeris 45 tööd.

Multimeedia nominendid on Õhtulehe paberlehes 19. septembril ja veebis ajavahemikus 6. juuli kuni 18. september ilmunud „Väikelinnatuur“, mille saatejuhid on Johanna-Kadri Kuusk, Geidi Raud, Madleen Vapper, Gitta Riener, Marvel Riik, Viljar Voog, Kristiina Tilk ja Märt Niidassoo ning video autorid on Mari Luud, Tatjana Iljina, Erki Pärnaku, Robin Roots, Rauno Vahtre, Aldo Luud Tiina Kõrtsini, Stanislav Moškov ja Märt Niidassoo; Eesti Ekspressis 15. jaanuaril 2020 ilmunud „kes on kogu Tallinna täis sodinud DJ Tiine Rott? Ekspress teab“, mille autorid on Mihkel Ulk, Greete Lehepuu, Imbi Võrel, Anna Plukk ja Mart Nigola; Delfis 28. detsembril avaldatud „Interaktiivne kalkulaator. Millal mind koroona vastu vaktsineeritakse?“, mille autorid on Greete Palgi ja Toom Tragel; Eesti Päevalehes 31. jaanuaril 2020 avaldatud „Tartu rahu – väikese riigi suur ime“, mille autorid on Maarja Pakats, Roman Starapopov, Priit Simson, Dmitri Fedotkin, Mana Kaasik, Priit Simson, Anna Plukk, Imbi Võrel, Liisi Viskus, Mart Nigola, Aare Reivart, Helve Laasik ja Mihkel Ulk; Postimehes 24. märtsil ilmunud „koroonastatistika“, mille autorid on Heleri Kuris ja Aarne Seppel.