Žürii valis aasta pressivideo nominendid. Nende seas ka Õhtulehe video Mailis Repsi kahtlasest autokasutusest

Nominendid on: Levila video “Mereprügila”, mille autorid on Erik Tikan ja Ege Tamm. Videolugu räägib sellest, kuidas üks Vilsandi rannast leitud Rootsi köharohupudelike pani mereteadlased Eesti väikesaartel prügi jahtima.

Teiseks nominendiks on Õhtulehe video “Haridusministri erasõidud maksumaksja raha eest”. Autoriteks Robin Roots, Hannes Dreimanis, Stass Kuznetsov, Helen Mihelson ja Risto Berendson. Tegemist on Õhtulehe ajakirjandusliku vaatlusega, mis näitas, et minister Mailis Reps on segi ajanud riigi ja iseenda rahakoti, lastes ministeeriumi autojuhil vedada tööajast ministeeriumi autoga oma lapsi. Kolmel vaadeldud tööpäeval polnud ühegi sõidu puhul tegu ministri ametisõiduga.

Kolmandaks nominendiks on Postimehe video “Robert”, mille autorid on Erik Tikan ja Sander Punamäe. Lühidokumentaal Eesti mehest, kes käis aastal 2014 Süürias ISISe vastu võitlemas.

Žüriis esimees oli Õhtuleht Kirjastuse video- ja fotoosakonna juht Mari Luud ning liikmed olid filmitegija Juss Saska ja ajakirjanik Piia Osula.

Konkurss “Aasta pressivideo” toimus tänavu seitsmendat korda ning võitja kuulutatakse välja ja preemia antakse üle 5. märtsil. Aasta pressivideo võitja saab diplomi ja 1000 euro (neto) suuruse preemia.