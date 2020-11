Züleyxa Izmailova: tort, mille Ratas EKRE-le kinkis, on talle vastu vahtimist visatud

"Kas peaminister pühib selle maha ja jääb ootama järgmist või leiab ta mingigi austuse enese ja eesti rahva vastu ning astub oma kohalt tagasi," küsis Izmailova värskele EKRE juhtide USA uut presidenti sõimavale jutule viidates.

Züleyxa Izmailova kinnitusel on Eesti poliitikast saanud EKRE mängumaa. "Skandaalist skandaali otsa on saanud meie riigi igapäev ja Helmede räuskamisest pidev aruteluteema. Koroonat reaalselt tõkestavate meetmete kehtestamisega on tänaseks totaalselt hiljaks jäädud. Selle asemel, et keskenduda viiruse levikuga võitlemisele, majanduse ümber korraldamisele ja kliimaväljakutsete lahendamisele on valitsuspoliitikud agaralt tegelenud totaalse juraga," märkis ta.

Roheliste erakonda juhtiva Izmailova sõnul oli EKRE suure iidoli Trumpi kaotus Eesti populistidele mõru pill. "Helmed aga ei petnud oma valijate ootusi ja panid USA vastvalitud presidendile oma raadiosaates ärbeldes uhkelt pasunasse," sõnas ta.

Asjaolu, et siseminister ja rahandusminister ei löö poliitilise profiidi teenimiseks mitte millegi ees risti ette, näitab Izmailova kinnitusel selgelt, et Helmed ei hooli Eesti riigist. "See on piisav põhjus tänase koalitsiooni laiali saatmiseks, sest kumm ei kannata enam venitamist, piir on käes. Kas keegi täna veel kahtleb EKRE isa ja poja motiivides, kas keegi täna veel arvab, et nende eesmärgid võiksid üllad olla? Jüri Ratas, sa tead vastust," kirjutas Züleyxa Izmailova.