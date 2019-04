Züleyxa Izmailova soovib enda kõrvale Rohelistes kaasjuhti. Evelin Ilves aga oleks selles koosluses välistatud

"Olen teinud erakonna liikmetele ettepaneku arutada võimalust muuta meie põhikirja selliselt, et erakonna etteotsa valitaks senise ühe juhi asemel kaks," selgitab Izmailova Delfile. Võiks ju oletada, et ehk võiks tulevikus partei eesotsas olla tema koos Evelin Ilvesega, aga võta näpust. "Nii nagu mitmetes meie liikmesorganisatsioonides üle Euroopa kombeks on - üks naine ja üks mees. Näiteks Ühendkuningriigi, Saksa, Belgia ja Rootsi, Ungari, Kreeka, Poola, Hispaania, Itaalia, Norra ja Luksemburgi Rohelistel on selline süsteem," märkis ta. "Kas Eestimaa Rohelised on selliseks muudatuseks valmis juba sel aastal, näitab lähitulevik."

Endine esileedi Evelin Ilves kinnitas hiljuti, et kandideerib Roheliste ridades Euroopa Parlamenti. Möödunud neljapäeval lausus ta Mihkel Raua jutusaates "Kolmeraudne", et võib-olla kandideerib erakonna juhiks. "Mul alguses ei olnud suuri plaane Rohelistega. Aga nüüd on Rohelistel tulemas üldkogu, kus valitakse uued juhid kaheks aastaks," märkis Ilves. Raud uuris, kas ta plaanib kandideerida. "Tead, võib-olla kandideerin," kostis Ilves. Küsimuse peale, kas esimeheks, sõnas Ilves, et võib-olla.

"Mis võib-olla, tee ära. Väga tore," arvas Raud. "Lihtsalt ma olen aru saanud, et see roheline maailmavaade meil ei edene, kui seda organisatsiooni üles ehita. Kui seal ees ei ole liider," arvas Ilves.

Izmailova ütleb, et Rohelisi erakondi üle maailma iseloomustab tugev sisedemokraatia. "Seega on nii Evelini kui kõigi teiste erakonnaliikmete kandidatuur igati tervitatav. Tõsi, olen mitme erakonna liikmega arutanud nende võimalikku kandideerimist ning põgusalt ka Eveliniga. Kõigil liikmetel on õigus kandideerida valitavatesse kogudesse. Mida rohkem kandideerijaid, seda parem erakonnale."