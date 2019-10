Züleyxa Izmailova Jakko Väli kohta: sellise käitumisega inimest ei saa me oma liikmena hoida

Eilse uudiskünnise ületanud vulgaarne eneseväljendus Evelyn Sepa aadressil on Züleyxa Izmailova silmis äärmiselt räpane ja inetu kõneviis. "Nägin küll hommikul postitust, kus ta ürita jätta muljet, et vabandab, aga mulle tundub, et see polnud siiras," sõnas Izmailova Delfile.

Sedalaadi toimimine viib Jakko Väli Roheliste aukohtu ette. "Sellise käitumisega inimest ei saa me oma liikmena hoida," märkis Roheliste juht ning ütles, et temani on jõudnud info, mille kohaselt plaanib Väli astuda Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna liikmeks."Praegu on selline aeg, kus asjad muutuvadki kiiresti ning mul on hea meel, et ta liigub erakonda, kuhu ta sobib."

Väli mitmekesisest taustast polnud Izmailoval enda sõnul enne artiklitepuhangut õrna aimugi. "Ausalt öeldes polnud kursis tema kireva minevikuga," märkis ta.