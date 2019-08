Yana Toomi hinnangul tuleneb Reformierakonna suur toetus ka sotside passiivsusest

"See koalitsioon on paljudele vastukarva. Samas meil opositsioonis on justkui üksainuke erakond, sest peale esimehe vahetamist on sotsid lihtsalt kadunud, neid lihtsalt ei ole. Ja kui on üks opositsioonierakond, siis muidugi see üks võtab kõik hääled – oma toetajad pluss need, kes pole rahul sellega, mis toimub," rääkis Toom Delfile.

Toomi hinnangul pole Keskerakonna toetus väga väike. Kui opositsioonis oleks kaks või kolm aktiivset erakonda, siis jaguneks Reformierakonna väga suur toetus rohkem erinevate parteide vahel ära.

Uuringufirma Norstat juuli teisest poolest kuni augusti teise pooleni läbi viidud küsitluste andmetel on Reformierakonna toetus Tallinnas 37 protsenti ja ta edestab sellega Keskerakonda 15 protsendipunktiga. Kogu Eestis on Reformierakonna toetus 36 ja Keskerakonna toetus 20 protsenti.