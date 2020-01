Yana Toomi assistendiks saab endine Läti eurosaadik

“Jah, vastab tõele,” kinnitas Yana Toom. Küll lükkas ta ümber aga Brüsseli koridoride sahina, nagu ta oleks Jevgeni Tamme lahti lasknud. “See ei vasta tõele. Jevgeni otsustas ise lahkuda, sest tahab ülikooli lõpetada. Tal on praegu võimalus lõpetada kaks kursust ühe aastaga, töö kõrvalt poleks see aga lihtsalt tehtav,” selgitas Toom.

Toom on enda sõnul kunagi sama reha otsa astunud, kui ta tahtis töö kõrvalt õppima minna. “Siis mind ei lastud ja sinna see jäi. Nii et las Jevgeni õpib ja kui ta ülikooli lõpetab, siis vaatame edasi, kas tahab minu juurde tagasi või ei.”

Miks eelistas Toom aga eestlaste asemel Mamõkinit? Toomi sõnul pole asi rahvuses. Ta viitas ka, et tema Tallinna büroos on palgal kolm eestlast, neid on ka Brüsseli büroos. “Mamõkin on olnud MEP, ta oli hästi aktiivne välisasjade komisjonis. Tal on sidemeid ja arusaamine asjadest. Ja see on prageu see lüli, mis minu büroos puudub. Mul pole nimelt kedagi, kes teeks mulle korraliku välispoliitilise briifi ja avaks uksed, sest ma ei tea, kus need uksed asuvad,” põhjendas Toom Mamõkini palkamist.

Toom viitas ka, et on selles koosseisus Euroopa Liidu Iraagi delegatsiooni liige. “Seal läheb praegu väga huvitavaks, keegi peab ka sellel asjal pilku peal hoidma.”

Toomi ei heidutanud, et Mamõkini peeti Läti venemeelseks eurosaadikuks. “Minu kohta räägivad nad ju sama. See ei vasta aga tõele ei Mamõkini ega ka ka minu puhul. Aga see selleks, räägitakse ikka, siin pole midagi teha, elan üle,” ütles Toom.

Toom ei ole varasemalt oma assistentide meelsust kontrollinud ja redigeerinud ning ei kavatse seda ka edaspidi teha. “Arvamusi on meil tihti erinevaid aga lõppkokkuvõttes on see ikka MEP ehk mina ise, kes paneb paika poliitilise joone. Mina otsustan. Mulle pole pugejaid vaja. Mul on vaja, et minuga vaieldakse,” lisas Toom.