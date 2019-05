Yana Toom saates "Olukorrast riigis": eilsed valimised ei võitnud mitte sotsiaaldemokraat, vaid Reformierakonna presidendikandidaat

Toom ütles saates enda sõnul ausalt välja, et sotside edu europarlamendi valimistel on tegelikult Reformierakonna triumf, sest Kaljurand tema hinnangul sotsiaaldemokraat ei ole.

"Reformierakond tegi ikka puhta töö nendel valimistel, nimeta ennast, kuidas tahad. Marina Kaljurand ja sotsiaaldemokraatia on natukene kauged minu jaoks," ütles Toom.

Toomiga nõustus Reformierakonna esimees Kaja Kallas, kelle sõnul varjas Kaljurand valimiskampaania ajal osavalt oma maailmavaadet, näiteks kasutades kampaanivärvidena punase asemel sinist ja musta. Nagu arvab Toom, ütles ka Kallas, et europarlamendi valimised on isikuvalimised ja Kaljurand on inimesena väga sümpaatne.

"Ma ei kannaks seda üle nüüd sellele, et kaks kuud pärast valimisi, kus sotsiaaldemokraadid said kõige rohkem lüüa, jäid viimasteks nendel valimistel, nüüd on siis teinud sellise tõusu, et kõik on punane, kogu riik," sõnas Kallas.