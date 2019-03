Yana Toom: mina ametliku kampaaniaga kaasa ei lähe

Yana Toom Foto: Priit Simson

Raimond Kaljulaid teatas täna, et alustab tänasest kampaaniaga, kus kutsub Kõlvartit, Toomi ja teisi Keskerakonna nö "vene tiiva" poliitikuid veel kord kaaluma, millised on nende võimalused EKRE peatamiseks. Yana Toom sõnas, et tema ei lähe ametliku kampaaniaga kaasa.