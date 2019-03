Yana Toom: loodan, et koalitsioonis on inimlikumad ja liberaalsemad poliitilised jõud kui EKRE

Yana Toomi sõnul anti keskerakondlastele sisuliselt ultimaatum - kui nad ei nõustu 500€ tulumaksuvaba miinimumi rakendamisega kõikidele, siis ei ole neil mõtet läbirääkimistele minna. Nõndaks nad ei läinudki.

"Kui meil ei oleks nii rangeid punaseid jooni enne läbirääkimiste algust, läheksime rõõmuga nendega uuesti läbirääkimistele," sõnas Toom.

Samas sõnas Toom, et ta on EKREga koalitsiooni moodustamise osas skeptiline. "Ma loodan, et koalitsioonis on inimlikumad ja liberaalsemad poliitilised jõud kui seda on EKRE."