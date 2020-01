Yana Toom Keskerakonna võimukaotusest Tartus: süü on Monica Rannal

Keskerakonna Tartu juhatuse siseheitlus sai alguse, kui piirkonna uus juht Jaan Toots hakkas ametist kangutama abilinnapea Monica Randa. Ametikohast kümne küünega kinni hoidnud Rand heideti erakonnast välja, aga Reformierakonnal sai koalitsioonipartneri segadustest eile lõplikult mõõt täis ja Keskerakond kaotas Tartus võimu.

"Süü selles kõiges on Monica Rannal, kes ei allunud erakonna juhatusele otsusele, et tal tuleb ametist lahkuda. Kui me vaatame kogu loo kronoloogiat, siis andis just tema kõige tugevama panuse koalitsiooni lagunemisse," ütles Toom.

Toom tõdes, et erakonna siseasjade lahendamine on kõige olulisem. "Kui me valime, mis on tähtsam, kas erakonna sisekliima või võim, siis muidugi esimene," ütles ta.

Eilse krahhi tõttu on kriitikanooled tabanud Tootsi. Endise Tartu piirkonna esimehe ja Keskerakonna keskjuhatusse kuuluva Aadu Musta sõnul lagunes koalitsioon Tartus tänu Tootsi võimumängudele. Eile ütles ta ERR-ile, et Tartu juhatus eeotsas Tootsiga peaks tagasi astuma.