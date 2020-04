Yana Toom Keskerakonna reklaamiskandaalist: mul on häbi. Ma vabandan

Erakond loetleb kaanepildil ette, mitmesaja miljoniga toetavad nad maaelu, töötajaid, kultuuri ja sporti, meditsiini, ettevõtete investeeringuid ning kohalikke omavalitsusi. Juures Keskerakonna ministrite pildid, eesotsas Jüri Ratasega. Lisaks ostis partei Facebookis uue Kesknädala promomiseks reklaami.

Keskerakond

Keskerakondlasest eurosaadik Yana Toom kirjutas Facebookis, et sellist reklaami ei tohiks teha ja avaldada. "Mul on häbi. Ma vabandan."

Keskpäevasel valitsusasutuste pressikonverentsil sõnas peaminister Jüri Ratas, et reklaam oli vale sisuga.

"Tegemist oli rahva rahaga, mida seal välja kuulutati. Ma vabandan rahva ees ja olen lasknud selle reklaami maha võtta," rääkis ta. Lisaks sõnas Ratas, et väljasaatmata Kesknädala paberlehed korjatakse kokku.

Opositsioon on Keskerakonna reklaamiämbri teemal täna keelt teritanud. "Ma ei saa aru sellest vingumisest KE kallal. Raskel ajal on neil endalgi vähe, aga nad jagavad oma piskut meiega. Ja härra Ratas loomulikult ei teadnud erakonna reklaamist, millest kõik räägivad, ta lihtsalt laikis seda ja jätkas eneseohverdusi," ironiseeris näiteks Jürgen Ligi (Reformierakond) sotsiaalmeedias.

Raimond Kaljulaid (SDE) aga märkis: "Jüri Ratas muidugi vabandas ja see on hea. Kuid on raske ette kujutada, et see reklaam sai ilmuda ilma juhtivate Keskerakonna poliitikute heakskiidu ja sisendita. Kes selle siis heaks kiitsid? Kas peaminister, sotsiaalminister ja nende nõunikud nägid reklaami tõesti alles täna? Ei usu hästi. Keskerakonna peasekretäril on iseenesest olemas kogemus kiiresti vastutuse võtmisest ministrina..."