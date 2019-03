Yana Toom Keskerakonna juhatusest lahkuda ei kavatse

Toom ütles Delfile, et emotsionaalsel tasandil ta mõistab Kaljulaidi tänast otsust protesti märgiks Keskerakonna juhatusest tagasi astuda. Samas ei pidanud ta sellist otsust siiski mõistlikuks.

"Ma 100 protsenti jagan Raimondi seisukohtasid seoses EKRE-ga, aga ma leian, et kui sa tahad midagi mõjutada, siis sa pead olema süsteemis sees, mitte väljas," märkis Toom. "Eile meil oli häälte osakaal 13:4, täna on 14:3," nentis ta.

Toom möönis, et Keskerakonna, EKRE ja Isamaa koalitsiooni sündimisel pole tõepoolest võimatu, et osa Keskerakonna fraktsiooni liikmeid lahkuks fraktsioonist või hääletaks valitsuse algatatud eelnõude vastu, nagu kirjeldas Delfi ajakirjanik Vahur Koorits oma analüüsis. "Paljudel inimestel on väga raske leppida sellega, et EKRE on valitsuses," sõnas ta.